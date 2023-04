Bakelants zet Lennert Van Eetvelt volledig uit de wind in dopingzaak: "Er moeten intern bij Lotto paar dingen foutlopen"

Ook Jan Bakelants heeft het nieuws over Lennert Van Eetvelt gevolgd. Er is een dopingzaak lopende, wegens een vermeende inbreuk van de jonge renner van Lotto Dstny op de anti-dopingwetgeving.

Concreet komt het neer op het gebruik van een neusspray dat bij de dopingcontrole niet vermeld zou zijn. "Ik vind het heel jammer dat hij dit moet doormaken, zo jong in zijn carrière, die goed begonnen was. Dan moet ik vaststellen dat dit al de tweede keer is dat Lotto iets soortgelijks meemaakt", zegt Jan Bakelants in Wielerclub Wattage.

Een verwijzing naar het voorval met Tosh Van der Sande, wiens naam later gezuiverd is. "Op zo'n moment denk ik wel dat de medische staf moet zeggen: oei, moeten we dit niet strikter gaan opvolgen? Andere ploegen hebben daar bij mijn weten nooit problemen mee. De enige plicht die je hebt, is dat melden bij de dopingcontrole."

"Er moeten intern toch een paar dingen foutlopen", stelt Bakelants. "Dit is zoals je whereabouts invullen: één keer vergeten kan eens gebeuren, maar vanaf dan slaap je niet meer gerust. Het ondertekende document wordt ook altijd in ontvangst genomen door de ploegarts. Dit zijn vermijdbare episodes en is heel negatief voor de renner."