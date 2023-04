Moet dat wel? Patrick Lefevere kampt met een dilemma door de jacht op de nieuwe Remco Evenepoel

Patrick Lefevere heeft al veel geluk met de echte Remco Evenepoel. Jacht maken op de nieuuwe of de volgende Remco Evenepoel, is dat ook wat hij moet doen.

Het is een onderwerp dat de CEO van Soudal Quick-Step aanhaalt in zijn column in Het Nieuwsblad: het feit dat ploegen uit de WorldTour ook volop jagen op de allerbeste junioren. Een 'war for talent', zo omschrijft Lefevere het. En hij weet niet hoe zijn wielerploeg zich daar het beste in positioneert.

Iedereen wil natuurlijk de volgende Evenepoel, Pogacar of Ayuso in zijn kamp, maar ten slotte blijven het nog altijd kinderen, beseft Lefevere. Kinderen die keuzes moeten maken over al dan niet verder studeren, over hun prille relaties en die zich vooral willen amuseren op de fiets.

'RAT RACE'

Het stelt Lefevere voor een dilemma: volop meejagen of eerst even wachten tot de echte talenten komen bovendrijven? Zijn gezond verstand zegt het tweede, maar ziet hij dat toptalenten meteen contracten voor vele jaren tekenen in het wielrennen anno 2023. Meedoen met de 'rat race' lijkt voorlopig dus de enige optie.