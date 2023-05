Remco Evenepoel geen dag te vroeg uit roze trui: lossen van ploegmaats maakt duidelijk wat er moet gebeuren

Remco Evenepoel ruilt zijn roze trui opnieuw in voor de regenboogkleuren. Vooral voor zijn ploegmaats is dat niet onbelangrijk, want zij zullen nu toch even iets minder in het krachtenarsenaal moeten tasten.

En maar goed ook, want het pantser van Soudal Quick-Step heeft al een barstje vertoond. Tenminste, zo leek het, maar het kan ook een bewuste keuze geweest zijn. Het is moeilijk inschatten welke van de twee het nu is. In elk geval: energie sparen is nu reeds aan de orde, ook al is het nog vroeg in de Giro.

Wat is er nu juist gebeurd in rit 4? Ballerini moest al vroeg aan de bak om de ontsnappingspogingen onder controle te houden. Het was immers van belang dat een renner meeging die zowel de roze als witte trui van Evenepoel kon overnemen. Ook voor Cerny was het werkendag. Die twee 'wolven' moesten al snel het gelag betalen.

© photonews

Het was dan al de vraag hoeveel renners Soudal Quick-Step vooraan ging overhouden. Cerny kon wel nog eens terugkeren om dan opnieuw zijn verantwoordelijkheid te nemen in de achtervolging, nadat de goede vlucht vertrokken was.

GELEVERDE ARBEID

Met ook nog de Cole Molella op het programma in de finale, konden die inspanningen niet blijven geleverd worden. Gezien de geleverde arbeid was het niet meer dan logisch dat Cerny opnieuw moest passen. Het lossen van Hirt, Van Wilder en Vervaeke: dat brengt wel meer vraagtekens met zich mee.

© photonews

Evenepoel zat zo alleen op de slotklim. Achteraf werd vanuit de ploeg verklaard dat er geen zorgen aanwezig zijn, want dat de andere renners pasten om rustig te kunnen binnenkomen. Als dat zo is, zijn ze bij Soudal Quick-Step al goed vooruit aan het denken. Het kan perfect zijn dat dit inderdaad het plan was.

WEINIG LAST VOOR EVENEPOEL ZELF

Anderzijds is het toch aangewezen om minstens één mannetje aan de zijde van Evenepoel te houden. Ze kunnen in het kamp van de Wolfpack ook moeilijk anders dan zeggen dat dit allemaal volgens plan verliep. Evenepoel leek zelf niet gebukt te gaan onder de last van de leiderstrui. Voor zijn ploegmaats is dat mogelijk anders.

Het winnen van de grote ronde, dat is drie weken lang zo zuinig mogelijk omgaan met de krachten. Niet enkel voor de kopman, maar ook voor de ploegmaats. Voor hen is het sowieso een goede zaak dat er de komende dagen wat minder hard gewerkt moet worden. Ook zij dienen nu al voorop te stellen: energie sparen, zo veel mogelijk.