Remco Evenepoel had een pertinente voorkeur, maar beslissing was helemaal niet aan hem zelf: reglement is duidelijk

De voorkeur van Remco Evenepoel stond in de sterren geschreven, maar kon hij zelf de beslissing wel nemen om terug in de regenboogkleuren te koersen? Neen, zo blijkt.

Evenepoel ging al in de openingstijdrit aan de leiding in de Giro. Logisch dus dat hij nadien de roze trui droeg. Aan het einde van rit 4 behoorde die aan Andreas Leknessund toe. De Noor van DSM werd zo ook de beste jongere en in dit beloftenklassement prijkte Remco Evenepoel op de tweede plaats.

Iedereen kent wel de regel in het wielrennen dat de tweede in de stand de trui draagt die een klassement vertegenwoordigt, als de leider in dat klassement al een andere trui moet dragen. In principe zou Evenepoel dan in het wit komen te staan, maar de wereldkampioen gaf in zijn interviews aan absoluut in de regenboogtrui te willen rijden.

ARTIKEL 2.6.018

Alleen: het is niet aan hem om dat te bepalen. Gelukkig voor hem waren de UCI-reglementen hem gunstig gezind. Hoofdstuk 2 van het UCI-reglement gaat over de wegwedstrijden en artikel 2.6.018 is duidelijk. Dit artikel haalt aan wat er moet gebeuren als de leider van een klassement al een andere trui draagt.

"De organisator kan dan de volgende renner in het relevante klassement verplichten om de trui te dragen als die niet gedragen wordt door de leider van dat klassement. Maar als deze renner in het bezit is van de trui van wereldkampioen, nationaal kampioen of een UCI-competitie, dan zal hij deze trui dragen", staat er te lezen.

REGENVEST

Een nationale trui of regenboogtrui gaat dus altijd voor op het dragen van een klassemententrui die eigenlijk aan een andere renner toebehoort. Evenepoel mocht vanaf rit 5 dus wel degelijk opnieuw zijn regenboogtrui dragen. Omdat het aan de start aan het regenen was, droeg hij gisteren een regenvest met daarop de regenboogkleuren.