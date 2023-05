Twijfel heerst: Tom Boonen heeft niet langer zelfde standpunt of de Tour op programma Evenepoel moet staan of niet

Zelfs bij de grootste kenners is er al eens twijfel. Tom Boonen heeft over Remco Evenepoel en of die de Tour moet rijden enigszins zijn kar gekeerd.

In de podcast Wielerclub Wattage reageerde Tom Boonen op het feit dat Soudal Quick-Step Evenepoel niet naar de Tour zal sturen. "Ik begrijp die keuze heel goed. Ik was een heel grote voorstander van het idee dat Remco de Tour zou rijden. Als je het niet probeert, kun je ook niet weten hoe het is."

Ondertussen heeft Boonen toch al een andere kijk op de zaak. "Ik denk om op dit moment van het jaar ineens de plannen om te gooien... Het is een buitenkansje, omdat zijn toekomstige grote rivaal ook uit de lappenmand aan het kruipen is", verwijst hij naar Pogacar. "Op dat vlak is het een unieke kans."

EERST HERSTELLEN

Het is de vraag of Evenepoel op basis daarvan beslissingen moet nemen. "Anderzijds: als het niet in de planning zit om optimaal aan de start van de Tour te komen... Ik denk dat hij eerst vooral moet herstellen van Covid, moet zien hoe hij zich voelt en dan zijn planning voor de rest van het seizoen moet opmaken."