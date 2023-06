Remco Evenepoel is eerlijk en zegt wat hij tekort momenteel komt tegen Pogacar, Vingegaard en Roglic

Remco Evenepoel moet in de Ronde van Zwitserland zo zuinig mogelijk proberen te rijden. De wereldkampioen is dan ook niet in topvorm.

De 'Almeida-tactiek' noemde Remco Evenepoel het: een zo constant mogelijk tempo rijden om zo weinig mogelijk energie te verspillen en toch nog met de besten mee te kunnen. Om dan toch hoog in de einduitslag te belanden.



Dat lukte in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland en Evenepoel werd toch nog tweede in de rit. Maar dat de wereldkampioen nog niet in topvorm is, hoe langer hoe meer duidelijk. Het overslaan van de Tour wordt zo met de dag logischer. Mindere waarden

En dat ziet Evenepoel ook zijn waarden. De wereldkampioen mist zo'n 20 tot 30 watt op dit moment. "Normaal moet ik op zo’n klim constant 400 tot 430 watt kunnen duwen. Nu kom ik maar tot aan 380 à 390 watt", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad.



"Dat zijn goede waardes, maar niet goed genoeg om mee te doen met mannen als Roglic, Pogacar of Vingegaard. Dat mag ik op dit moment ook niet van mezelf verwachten", stelt hij nog.