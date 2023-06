BREAKING: Gino Mäder (26) overleden na zware val in Ronde van Zwitserland

De Zwitser Gino Mäder heeft zijn zware valpartij in de Ronde van Zwitserland niet overleefd. In het ziekenhuis in Chur is hij een dag later aan zijn verwondingen overleden.

Gino Mäder kwam in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland bijzonder zwaar ten val in een afdaling. De Zwitser werd ter plekke gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Maar in het ziekenhuis van Chur is Mäder aan zijn verwondingen overleden.

Het is de familie van Mäder die de UCI op de hoogte bracht van het overlijden. Ook alle renners in de Ronde van Zwitserland werden ingelicht over het nieuws. Zijn ploeg Bahrain-Victorious is in diepe rouw, net als de hele wielerwereld.

"Het is met grote droefheid en een zwaar gemoed dat we het overlijden van Gino Mäder moeten bekendmaken. Op vrijdag 16 juni, na een heel zware crash in de 5e rit van de Ronde van Zwitserland, verloor Gino zijn gevecht om te herstellen van zijn ernstige verwondingen."

"Ondanks de beste inspanningen van het fenomenale personeel in het ziekenhuis van Chur kon Gino deze laatste en grootste uitdaging niet aan en om 11.30 uur namen we afscheid van een van de lichtende krachten van ons team."