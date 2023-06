Het waren echt geen loze woorden van Remco Evenepoel: reanimatie Mäder nodig na val in ravijn, ook andere opgaves

De woorden van Remco Evenepoel waren duidelijk: dit was te gevaarlijk. Vooral Gino Mäder heeft de gevolgen er van mogen ondervinden in de Ronde van Zwitserland.

Na afloop van de vijfde etappe gaf Remco Evenepoel kritiek op het feit dat in volle finale nog een gevaarlijke afdaling volgde na een beklimming. Gino Mäder en Magnus Sheffield geraakten in de afdaling van de Albulapas van de baan en belandden in de ravijn.

Een dokter was snel ter plaatse. Sheffield werd met een hersenschudding en kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. Bij Mäder leek het nog een stuk erger, want de Zwitser werd bewegingsloos aangetroffen. Zijn ploeg Bahrein liet weten dat hij gereanimeerd is, vooraleer ook hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

📰 OFFICIAL STATEMENT@maedergino crashes out from Tour de Suisse @tds



🙏 Our thoughts and prayers are with Gino.#TourdeSuisse



🔗 https://t.co/NpNfGpCtfI pic.twitter.com/QQtytts1aW — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 15, 2023

Beide renners moeten alleszins wel uit de Ronde van Zwitserland stappen. Bij Team UAE moet ook George Bennett opgeven. Bij de Nieuw-Zeelander is dat een gevolg van een valpartij in de tweede etappe van deze rittenkoers.