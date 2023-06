Na de grondige aanpassing: Wout van Aert blijft dé uitgesproken topfavoriet, misschien nog wel meer dan voordien

Het is nog eens aan Wout van Aert. Dat denken we tenminste. Velen schuiven hem als topfavoriet naar voren voor de zesde rit in de Ronde van Zwitserland.

Door het inkorten van de etappe ziet het profiel er wel enerzijds anders uit. Een start in Chur betekent dat de eerste 66 kilometer van de rit overboord worden gegooid en daar kwamen ook twee beklimmingen in aan bod. Die vallen nu dus volledig weg. Er blijft nog 148,6 kilometer over. De start zal nu plaatsvinden om 12u30. Er staat nog wel één klim van derde categorie op het programma en een finale waarin het constant op en af gaat. Niets echter dat Wout van Aert niet aan kan. Met die twee beklimmingen erbij, was het maar de vraag wat de aanvangsfase zou geven en hoezeer dat in de benen zou kruipen. FAVORIETENSTATUS NIET AFGENOMEN De ontsnapping van de dag zal nu op het vlakke moeten wegrijden en zal wellicht nog iets makkelijker te controleren zijn. De favorietenstatus van Van Aert is dus zeker niet afgenomen, integendeel. Een ritzege zou een opsteker zijn richting de Tour. Afwachten of andere rappen mannen als Girmay, Démare en Meeusen er aan de finish nog bij zijn.