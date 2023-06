Wout van Aert tweede na vreemde etappe in Ronde van Zwitserland: "Dat heeft het mij deugd gedaan"

Wout van Aert werd tweede na Remco Evenepoel in de zevende rit van de Ronde van Zwitserland. Hij won de sprint van het peloton.

Het peloton reed in een groep richting de laatste 25 kilometer waar de tijdsregistratie zou genomen worden, daarna werd er wel degelijk gekoerst in de Ronde van Zwitserland. "De beslissing om het rustig aan te doen in het begin en te koersen in de finale was de juiste."

"We hebben getoond met gedachten bij Gino en zijn familie te zijn, maar we hebben de toeschouwers ook een wedstrijd gegeven. Iedereen in het peloton respecteerde elkaars beslissingen."

"Niemand bewees er iets mee door geen wedstrijd te rijden. Het was voor de meesten ook vertrouwd om weer op de fiets te zitten. Op een bepaalde manier heeft het mij deugd gedaan", zei Van Aert.

Zondag staat er een tijdrit op het programma in de Ronde van Zwitserland, één die Van Aert voor aanvang had aangekruist. "De laatste dagen heb ik er niet meer aan gedacht. Ik hoop dat ik er me morgen op kan focussen, want het is een mooie kans op ritwinst."