BORA-hansgrohe verrast met selectie voor de Tour: ex-groene trui wéér mag weer niet mee, Meeus maakt debuut

De Ier Sam Bennett pakte in 2020 bij Quick-Step nog twee ritzeges in de Tour én de groene trui. Maar sindsdien lijkt de Tour wel vervloekt voor de Ier. In 2021 miste hij de Tour door een knieblessure en een dispuut met Patrick Lefevere daarover.

Bennett trok vorig jaar naar het Duitse BORA-hansgrohe maar moest opnieuw afzeggen door een kwakkelende vorm, maar in de Vuelta won Bennett dan wel rit twee en drie. En dit jaar is Bennett er dus opnieuw niet bij.

De Ier is einde contract bij BORA-hansgrohe en won in januari enkel de eerste rit van de Ronde van San Juan. Jordi Meeus, die onlangs het Circuit de Wallonie won en op het podium eindigde in de Heistse Pijl en de Brussels Cycling Classic, mag zich opmaken voor zijn eerste Tour.

Hindley kopman voor het klassement

Het kopmanschap voor het klassement is voor de Australiër Jai Hindley. Hij werd onlangs nog vierde in de Dauphiné en wordt onder meer bijgestaan door Buchmann en Jungels. De achtste naam moet de ploeg nog bekendmaken, maar dat zal ook een klimmer worden.

🇫🇷 #TDF23



Here is the first part of our line-up for the @letour 2023. The 8th rider will be one more climber and decided on the weekend. pic.twitter.com/WF4a7zb7zO