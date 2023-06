🎥 Nieuwe beeldmateriaal opgedoken van valpartij Evenepoel, Van Aert toont zich groots na de finish

Het BK tijdrijden is voor Remco Evenepoel niet geworden wat hij ervan verwacht had. De uittredende kampioen belandde zelfs naast het podium.

De uittredende Belgische kampioen maakte al na drie minuten een stuurtfout en gleede de gracht in en moest er even van bekomen.

Evenepoel verloor uiteindelijk bijna anderhalve minuut op Wout van Aert en kwam ook tekort voor een podiumplaats. De schade lijkt wel mee te vallen, Evenepoel kan zondag gewoon van start gaan in het BK op de weg.

Van Aert informeert meteen naar Evenepoel

Toen Evenepoel binnenkwam, was Van Aert al over de streep gereden. Hij ging meteen naar zijn hoogzwangere vrouw Sarah De Bie, die blij was dat Van Aert niet onderuit ging in de regen.

Van Aert polste tijdens een knuffel met Sarah zelf naar de val van Evenepoel. "Het was redelijk hard, ja. Hij is vooral hard geschoven", zei De Bie voor de camera's van Sporza.