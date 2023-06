Tim Melier onthult strategie van Soudal Quick-Step voor het Belgisch kampioenschap

Tim Merlier is zondag de uittredende kampioen op het BK op de weg. Hij wil natuurlijk een derde titel, maar beseft ook dat er nog andere kandidaten zijn in zijn ploeg.

Tim Merlier reed vorig jaar nog voor Alpecin-Fenix en stond er daarbij alleen voor doordat zijn team toen voor Jasper Philipsen koos, Merlier zou echter vertrekken naar Soudal Quick-Step, ook al was daar nog niets over bekend.

Dit jaar rijdt Merlier dus bij die ploeg, maar verwacht niet dat de hele ploeg nu voor hem in dienst zal rijden. "Neen, ik wil dat niet. We hebben een heel sterke Remco Evenepoel, Yves Lampaert zet in op het BK", zegt Merlier bij HLN.

Sterktes uitspelen

Lampaert sloeg zelfs het BK tijdrijden over om in de buurt van zijn thuishaven Ingelmunster voor een tweede keer Belgisch kampioen te worden. En als de goede vriend van Merlier, Bert Van Lerberghe, meezit in de vlucht zal de ploeg hem ook beschermen. "We moeten onze sterktes uitspelen", stelt Merlier nog.