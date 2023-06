Tijdens het BK groeiende Stuyven heeft van één iets enigszins spijt en zag Evenepoel het volledig in stukken breken

In het door Evenpoel gewonnen BK was het voor Jasper Stuyven kwestie van te groeien in de wedstrijd, want het begin verliep niet zo vlot. Stuyven sleepte uiteindelijk nog brons uit de brand.

Achteraf haalde Stuyven meteen de demarrage van Evenepoel aan. "Ik maak daar de fout om op dat stuk in de zijwind niet bij hem in het wiel te zitten. Hij kwam met heel veel snelheid van achteruit. De Bondt liet het een beetje stilvallen en wou niet als eerste de inspanning doen. Een beetje een gok. Ik heb er wel het hoogst haalbare uit gehaald." "Omdat we nadien een tijdje op vijftien seconden bleven hangen, denk ik dat ik toch meteen had moeten reageren", redeneert de Leuvenaar die onlangs in het huwelijksbootje stapte. "Maar zo wordt het heel veel 'als'. Je weet wel dat het lastig is als je Remco vijf meter geeft." DE VERWACHTE AANVAL Het was wel de verwachte strook voor een aanval, die waarop Evenepoel aanging. "Ik denk het wel en zeker toen Dries zich op de kant zette, wist ik het wel. Op dat moment zat ik al in tweede positie, achter hem dus, en ging het niet meer om mee te gaan." Het BK kende alleszins niet het verwachte verloop. "Onder de renners waren we er niet zo van overtuigd dat het een massasprint ging worden. Enkel toen Alpecin-Deceuninck de controle had achter Wout van Aert en Yves Lampaert, vreesden we wel voor een massasprint." OPGEBRUIKTE KRACHTEN BIJ ALPECIN Dat moest de ploeg van Jasper Philipsen later dan weer bekopen. "Je zag wel dat de mannetjes die het twee minuten moesten volhouden er nadien doorzakten. Als Evenepoel dan met zijn versnelling komt, weet je dat het volledig in stukken breekt."