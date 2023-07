📷 🎥 Mathieu van der Poel en Alpecin-Deceuninck brengen op fantastische wijze eerbeton Raymond Poulidor

Met een start in Saint-Léonard-de-Noblat, de gemeente waar Raymond Poulidor tot zijn dood leefde. En de rit komt ook aan op de Puy de Dôme, de beklimming waar Poulidor in 1964 een legendarisch duel met Jacques Anquetil had.

Mathieu van der Poel zal de etappe rijden op een speciale fiets, waar foto's op staan van het duel met het duel tussen Anquetil en Poulidor. En ook Alpecin-Deceuninck past zijn uitrusting wat aan.

Maar de ploeg kiest deze keer niet voor een volledige outfit in geel en paars, de Mercier-kleuren van Poulidor, zoals in 2021. Enkel de broek krijgt zo'n rand. Op het shirt zijn nog de details van de rit aangebracht.

As stage 9 is starting in Saint-Léonard-de-Noblat, residence of French cycling legend Raymond Poulidor, we will pay a tribute again to the grandfather of Mathieu van der Poel!



