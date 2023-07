🎥 Onverwacht: Lotte Kopecky springt naar de 2e plaats in de Tour de France Femmes, Demi Vollering stelt de eindzege veilig

Lotte Kopecky is in de Tour de France Femmes 2e geëindigd. Ze sprong nog voorbij Kasia Niewiadoma en Annemiek van Vleuten. De eindzege was voor Demi Vollering. Marlen Reusser won de slotetappe.

De Tour de France Femmes eindigde met een individuele tijdrit in en rond Pau. Het parcours was 22,6 km lang en hoofdzakelijk vlak. Halfweg was er een klimmetje en ook aan de streep liep het op.

Vittoria Guazzini zette als 1e een richttijd (30'36") neer. Maar daarna kwam topfavoriete Marlen Reusser. Ze zette een kanontijd neer en klokte op 29'15" af. Aan haar tijd kwam niemand meer.

Tussen de klassementsrenners ging het vooral nog over de verdeling van de overige podiumplaatsen. Demi Vollering werkte een prima tijdrit af en kwam nog het dichtst bij Reusser in de buurt (+10").

Ook Kopecky werkte een uitstekende tijdrit af. Ze haalde Ashleigh Moolman in en zette de 3e tijd neer (+37"). Zo haalde ze in het klassement Annemiek van Vleuten bij die in de tijdrit 1'40" toegaf. Kopecky flirtte ook nog met de 2e plaats in het klassement. Kasia Niewiadoma gaf 1'22" in de tijdrit toe. Daardoor kwamen Kopecky en Niewiadoma in dezelfde tijd te staan. Kopecky eindigde 2e door het verschil in honderdsten.