Is de WK-selectie een belongsselectie? Sven Vanthourenhout pareert de kritiek van Tom Boonen

De Belgische WK-selectie zorgt wel elkaar jaar voor discussies. Ook voor die van Glasgow. Onder meer Tom Boonen uitte al zijn kritiek.

In Wielerclub Wattage maakte Tom Boonen duidelijk dat hij het met de WK-selectie voor Glasgow het niet eens was. "Het is een beloningsselectie en ik had Wout Van Aert en Jasper Philipsen nooit samen meegenomen", klonk het.

Sven Vanthourenhout reageerde bij Sporza rustig op die kritiek: "Er zullen geen conflicten zijn. De selectie is gebaseerd op wat ze kunnen en iedereen die aan de start staat, verdient zijn plaats."

De bondscoach beseft wel dat er elk jaar discussies zijn, maar hij heeft veel vertrouwen in zijn 9 renners. "Ze zullen allemaal hun rol spelen", ging hij verder. "Ook weet iedereen wat hij moet doen. Zondag zal dat ook blijken. Al is dat natuurlijk geen garantie op succes, maar ik sta wel 100% achter deze ploeg."