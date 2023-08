De glorietocht houdt niet op: Lotte Kopecky heerst nu ook in de puntenkoers en aantal wereldtitels dikt al ferm aan!

Lotte Kopecky straalt, want er valt niet naast haar bloedvorm te kijken. Na de wereldtitel in de afvalling was de puntenkoers het volgende onderdeel waarin de Belgische trots bij de dames mocht hopen op eremetaal en misschien wel op goud. En of het goud werd: de overwinning kwam nooit in gevaar.

Kopecky maakte van in het begin indruk en ging door de volle buit bij de tweede sprint al naar de leiding. Wanneer de Française Le Net een kloof beet had in een poging om een ronde te nemen, zag Kopecky haar moment gekomen om met een fameuze versnelling uit te pakken. MEDAILLE AL VROEG BINNEN In geen tijd ging Kopecky op en over Le Net. Ook omdat Baker volop meewerkte, pakten ze met hun tweetjes een ronde en twintig bonuspunten. Een medaille leek op dat moment al een zekerheid. Het ideale scenario ging er nog wat beter uitzien toen Kopecky vijf punten pakte bij de zevende sprint. Voor het overige was het voor dé vrouw van het moment kwestie van de wedstrijd te controleren en enige concurrente Baker niet uit het oog te verliezen. Dat lukte probleemloos, met zes punten voorsprong. Bij de ereronde was het dan ook absoluut genieten: Kopecky zit nu reeds aan zes wereldtitels in haar carrière in het baanwielrennen.