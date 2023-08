Performance manager Heijboer verklapt wat zegt hij tegen Wout van Aert tijdens WK tijdrijden

Wout van Aert is een van de topfavorieten voor het WK tijdrijden. Hij krijgt daarvoor heel wat steun van zijn ploeg Jumbo-Visma.

Mathieu Heijboer, de performance manager van Jumbo-Visma, is in Glasgow om Wout van Aert optimaal bij te staan in zijn jacht op goud in het WK tijdrijden. De voorbereiding op het WK is dan ook al snel begonnen.

Twee dagen na Parijs-Roubaix is Van Aert al begonnen aan die voorbereiding met onder meer een nieuw stuur en daardoor een nieuwe tijdritpositie. En sindsdien is Van Aert wekelijks met die tijdrit bezig geweest.

Van Aert krijgt naast Heijboer ook zijn vaste verzorger en vaste mecanicien bij zich tijdens de tijdrit. Heijboer zal dan aanwijzingen geven vanuit de auto. "Ik geef geen wattages mee. Dat moet hij op basis van zijn gevoel inschatten", zegt Heijboer bij Het Nieuwsblad.

Heijboer zal ook niet de hele tijdrit 'komaan' of 'harder' roepen. "Dat wil Wout zeker niet. Hij verwacht dat we ons beperken tot technische en zinvolle info." In de laatste kilometers is dat wel een optie. "Maar de meeste goede tijdrijders willen het graag zo zakelijk mogelijk"