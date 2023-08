Is er dan toch een plan Evenpoel bij INEOS Grenadiers? Signalen worden met de dag sterker

Wat is er aan de hand bij INEOS Grenadiers? Er vertrekken als maar meer renners bij de ploeg en het blijft wachten op nieuwe namen.

Er gaan al een hele tijd geruchten rond over een mogelijke overstap van Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers. Evenepoel ontkende deze week nog een vertrek bij de ploeg. "Een contract is een contract", zei Evenepoel bij Lanterne Rouge Cycling Podcast.

Maar hoe langer hoe meer lijkt er toch echt iets aan de hand te zijn bij de Britse ploeg. Het liet Tao Geoghegan Hart naar Lidl-Trek gaan, Dani Martinez trekt naar Bora-Hansgrohe, Pavel Sivakov gaat naar UAE Emirates en Ben Tulett is naar Jumbo-Visma.

Ook twee transfers die al lang in de pijplijn zaten, die van Tobias Foss (Jumbo-Visma) en Carlos Verona (Movistar), lijken nu niet door te gaan. En zo heeft INEOS Grenadiers op dit moment slechts 15 renners onder contract voor 2024.

Daarbij zouden de contracten van onder meer Geraint Thomas en Laurens De Plus wel nog verlengd moeten worden. Ook de toekomst van kopman Carlos Rodriguez, die vijfde werd in de Tour en gelinkt wordt aan Movistar, is nog onzeker.

Fusie of transfer?

Zo ontstaat toch de perceptie dat er iets aan de hand is. Maken de Britten dan toch geld vrij voor de komst van Evenepoel? Of komt er een fusie met Soudal Quick-Step. Toch zijn er nog heel wat obstakels voor het zover kan komen.

Zo is er onder andere het probleem met de fietsconstructeurs. Specialized (Soudal Quick-Step) en Pinarello (INEOS Grenadiers) hebben langlopende contracten en invloed in de ploegen. Zij zullen ook flink gecompenseerd moeten worden bij een mogelijke fusie.