Tim Merlier zegt wat zonde is en maakt zich op voor absolute primeur: "Gelukkig heb ik Cameron aan mijn zijde"

Tim Merlier heeft de champagne al wel eens kunnen laten knallen. Zijn privégeluk met Cameron geeft daar aanleiding toe, maar de sprinter is ook gebrand op nog meer sportieve successen op de weg.

In een blog op de site van Soudal Quick-Step zegt Merlier tevreden te zijn over het seizoen, al had hij meer verwacht van de periode tussen de klassiekers en het BK. "Na een hoogtestage kwam ik terug op niveau, het is dus zonde dat ik ziek geworden ben na een heel succesvolle Ronde van Polen."

OP RECORDJACHT

Tim Merlier gaat zondag voor de allereerste keer de BEMER Cyclassics rijden. "Ik hoop de benen te hebben om mee te doen voor de prijzen." De snelle man van de Wolfpack zit momenteel aan acht zeges op de weg in 2023. "Ik wil voor tien overwinningen op de weg gaan, of misschien nog meer. Mijn record is negen overwinningen in één seizoen."

Ondertussen eist ook het privéleven veel aandacht op, nu Merlier vader is geworden. "Gelukkig beseft mijn zoon nog niet of ik er ben of niet. Ik ben dankbaar dat ik mijn vriendin Cameron aan mijn zijde heb, zij zorgt voor alles in verband met onze kleine jongen."