Sven Nys gaat dieper in op bijzonder moment dat wereld rondging: "Moeilijk onder woorden te brengen wat dat doet"

Een bijzonder moment waar de hele wereld getuige van was. Sven Nys zegt dat het moeilijk onder woorden te brengen is wat toen juist door hem heen ging.

Sven Nys vertelt bij VTM Nieuws hoe het was om zoon Thibau naar zijn eerste Wereldbekerzege te zien rijden in het veldrijden. "Nagelbijten, tot je hem over de brug ziet komen en de handen in de lucht ziet steken. Het is moeilijk onder woorden te brengen wat dat met een papa doet."

Hét beeld van die dag was het moment waarop Thibau na de aankomst vader Sven in de armen vloog. "Hij zag mij staan en daar vloeiden tranen langs beide kanten. Ik zie hem met heel veel passie bezig van 's ochtends tot 's avonds. Topsport is een rollercoaster van emotie. Je verliest meer dan je wint, maar op zo'n dag komt dan alles samen."

"Dat moment, daar doe je het voor", weet Sven. Zelf heeft hij het destijds natuurlijk ook allemaal meegemaakt in zijn eigen actieve carrière. "Het grote voordeel is dat ik heel goed weet wat het met een atleet doet die voor de eerste keer zo'n grote wedstrijd wint. Daar doe je alle opofferingen voor."