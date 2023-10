🎥 Aan zijde van andere grote naam uit wielerwereld maakt Mathieu van der Poel velen dolgelukkig, zelfs de jongsten

Mensen gelukkig maken, die gave hebben rolmodellen als Mathieu van der Poel in de topsport. Een grote naam vergezelde hem daarbij in Madrid.

Mathieu van der Poel heeft het criterium van Madrid gewonnen, maar had voordien reeds de harten gestolen. In zijn regenboogtrui van Alpecin-Deceuninck nam VDP plaats naast Alberto Contador - ook niet de eerste de beste - voor een signeersessie.

Ondanks de enorme verdiensten van de Spanjaard Contador in diens actieve carrière was er toch vooral belangstelling bij Van der Poel. Bij wie bij hem langs ging met een truitje of wat dan ook voor een handtekening, verscheen er prompt een glimlach op het gezicht.

✍🏼 Mathieu van der Poel y Alberto Contador ya firman a los aficionados en el Rodilla de la Plaza Callao



😍 La ilusión de los niños es tremenda!!!



👏🏼 EVENTAZO el @MadridCriterium!! pic.twitter.com/Uya50D5Oq1 — El Farolillo Rojo (@Farolillo_Rouge) October 29, 2023

In een filmpje is ook te zien hoe Van der Poel een jonge fan blij maakt door met hem op de foto te gaan. Al zijn glansprestaties op de fiets maken Van der Poel in de eerste plaats een kampioen, maar de interactie met de liefhebbers is voor de uitstraling van de sport zeker even belangrijk.