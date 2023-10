Erg bijzondere beschrijving én aandeel van Thibau Nys in uitkomst WB-cross uitgelegd: "Als ze aan uw benen hangen..."

Het is niet de uitkomst geworden die hij zelf voor ogen had, maar Thibau Nys heeft de WB-cross in Maasmechelen wel mee bepaald. Daarover getuigden hoofdrolspelers uit het eigen kamp en bij de tegenstand.

Het was Lars van der Haar die in Maasmechelen wist te zegevieren. De winnaar legt uit hoe hij de rest achter kon laten. Met wat hulp van een vriend, zoals dat dan heet. "Ik kon op slimme wijze terugkomen bij Eli Iserbyt en Thibau Nys. Thibau geeft mij een gaatje en zo geschiedde."

Zo kon het ploegenspel toch min of meer gespeeld worden. "We waren een keer met twee ploegmaats tegen één renner van een andere ploeg. Dat was wel leuk." De als tweede geëindigde Eli Iserbyt getuigt voor de UCI-microfoon dat hij geen moeite heeft met die ploegbelangen. "Als ze aan uw benen hangen, moet je rapper rijden."

VAN DER HAAR BESTE MAN IN DE RACE

"Als je superbenen hebt, rijd je er naartoe", oppert Iserbyt. "De waardeverhoudingen waren zichtbaar. Lars was iets beter. Als je zo'n voorsprong kan uitbouwen, ben je de beste in de race." Volgens de man van Pauwels Sauzen-Bingoal was Van der Haar op deze dag dus simpelweg de betere.

Diezelfde Van der Haar mag nog eens duiding geven bij een aparte beschrijving van hem: vorig jaar noemde hij het parcours in Maasmechelen een 'priegelrondje'. Dat werd wel aangepast. "Het is nog altijd priegelen. Er liggen wel minder stenen, in dat opzicht is het minder gevaarlijk. Het is wel moeilijk inhalen en moeilijk het verschil maken."