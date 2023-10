Iedereen kijkt er naar uit: Paul Herygers geeft de laatste update over rentrée van Mathieu van der Poel in het veldrijden

De wedstrijden in het veldrijden gaan nog door zonder Mathieu van der Poel. Paul Herygers geeft aan wat de laatste informatie in zijn bezit is over de eventuele rentrée van de Nederlander in de cross.

Het instappen van de vijfvoudig wereldkampioen zou de dynamiek in het veldritseizoen uiteraard grondig veranderen. Tijdens de VRT-uitzending van de Wereldbekermanche in Maasmechelen werd Paul Herygers naar de laatste info omtrent Van der Poel gevraagd. "Er is nog weinig nieuws. Ik heb daarnet Marc Dierickx nog eens aan de lijn gehad. Die geeft ons nog altijd geen hoop", laat Herygers weten. Een betrouwbare bron, want Dierickx zit al jaren in de entourage van Van der Poel, na tijdens zijn actieve carrière vaak in dienst van vader Adri te werken. © photonews "Het zal pas half december zijn eer Matje er door gaat komen", heeft Herygers toch al min of meer zicht op het moment waarop we de intrede van Van der Poel mogen verwachten. "Geef hem alle rust, natuurlijk." Sowieso mag het veldritlandschap uiteraard blij zijn dat VDP na zijn straffe stoten op de weg nog altijd terugkeert na de cross.