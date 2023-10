Is Thibau Nys nog favoriet voor EK veldrijden? Eli Iserbyt spreekt klare taal over waardeverhoudingen en verwachtingen

Na zijn overwinning in Ruddervoorde noemde Eli Iserbyt Thibau Nys nog altijd de favoriet voor het EK veldrijden. Moet die mening nu herzien worden?

Een week voor het EK is Thibau Nys immers pas op een zevende plaats geëindigd in Maasmechelen. Bovendien zijn er nog wel andere kanshebbers die van de Europese trui dromen. "Een EK en Lars van der Haar, die moet je in één adem in dezelfde zin noemen", ziet Iserbyt voor de UCI-microfoon nu toch kapers op de kust.

NYS EN VAN DER HAAR IN ZELFDE PLOEG

Als Van der Haar en Nys de mannen worden om in de gaten te houden, zorgt dat voor een extra pigment. "Ze rijden allebei bij dezelfde ploeg. Nu, Thibau is een Belg en Lars is een Nederlander. Dat kan wel speciaal worden. Het zal een koers worden die over de landsgrenzen gaat."

Iserbyt verzekert dat ook met hem rekening gehouden zal moeten worden door de tegenstand. Daarnaast merkt hij op dat Vanthourenhout gebrand zal zijn om zijn titel te verdedigen en het bij Sweeck ook in stijgende lijn gaat. "Er zijn vijf-zes renners die kans maken op de Europese titel."