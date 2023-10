Sep Vanmarcke kreeg week na zijn afscheid nog een klap van zijn ploeg: "Uiteraard had ik het anders gehoopt"

Sep Vanmarcke moest in juli noodgedwongen zijn afscheid aankondigen als profwielrenner. Hij kreeg er meteen nog een tweede klap bovenop van zijn ploeg.

Bij Sep Vanmarcke werd er tijdens het BK in Izegem een erg hoge hartslag vastgesteld en dus ging hij langs bij een cardioloog. Er werd uiteindelijk een MRI-scan genomen en daar werd duidelijk dat er littekenweefsel op het hart zat van Vanmarcke.

Daardoor moest hij onmiddellijk stoppen als professioneel wielrenner, omdat de kans op een hartstilstand te groot is. Een week later volgde ook nog een klap van zijn ploeg Israel-Premier, want Vanmarcke kreeg geen loon meer.

"Dat is héél hard, zowel financieel als emotioneel", zegt Vanmarcke bij Bahamontes. Uiteraard had ik het anders gehoopt, maar ik besef dat dit puur zakelijk is. Koers is business. Dat ons spaargeld nu snel slinkt, is wellicht hun zorg niet."

Nieuwe functie

Maar eind augustus kwam dan het nieuws dat Vanmarcke toch bij de ploeg blijft. "Een opluchting, want nu heb ik perspectieven, en vooral, zekerheid. Ik heb werk, een loon." Vanmarcke wordt onder meer ploegleider, maar zal ook andere taken en functies uitproberen bij de ploeg.