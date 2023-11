Analist doet opvallende voorspelling die grote gevolgen kan hebben voor Remco Evenepoel als ze uitkomt

De doelen van Remco Evenepoel voor volgend jaar zijn grotendeels gekend. Voorspellingen of hij die wel of niet kan halen en tegen welke tegenstand doen de ronde.

Wat het rondewerk betreft komt het Tour-debuut eraan. De wielerwereld verlekkert zich er op, met een potentieel fantastisch gevecht met drie andere grote tenoren. "Ik ben niet zeker dat we Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic aan de start zullen hebben", beweert Cyrille Guimard dan weer bij Cyclism'Actu.

"Het zou me verrassen als ze alle vier present tekenen", neemt de 76-jarige ex-renner een opvallende stelling in. De grootste vraagtekens plaatst de Fransman bij de man die in de laatste twee edities tweede eindigde. "Ik denk dat Tadej Pogacar in de fase van zijn carrière zit waarbij hij zijn gewoonten wil veranderen."

Pogacar kan de Giro winnen alvorens naar de Tour te gaan

Als een concurrent ontbreekt in de Tour, vergroot dat de podiumkansen van Evenepoel. "Iets anders en nieuw doen kan door de Giro te rijden. Hij kan zelfs de Giro winnen alvorens naar de Tour te gaan. Maar hij heeft het misschien nodig om een ander programma af te werken, om weer mentale frisheid te krijgen", zegt Guimard over Pogacar.