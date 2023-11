Cruciaal dat bondscoach Sven Vanthourenhout dit voor mekaar krijgt, analist komt met steun: "Als één iemand dat kan..."

Veel druk ligt de komende dagen op de schouders van bondscoach Sven Vanthourenhout. Het is aan hem om iedereen bij de Belgische ploeg op dezelfde lijn te krijgen.

Dat is altijd één van de taken van een bondscoach, maar nu is het misschien wel extra nodig om daar aandacht aan te besteden. De Nederlanders Lars van der Haar en Pim Ronhaar zijn immers ploegmaats van Thibau Nys, die op basis van zijn prestaties naar de status van Belgische kopman kan solliciteren.

Laat die twee nu net de enigen zijn die in staat lijken om een Belgische overwinning op het EK te voorkomen. Dat zorgt al voor speculatie met het oog op de samenwerking bij de renners die Belgian Cycling zullen vertegenwoordigen. Krijgt Sven Vanthourenhout alle neuzen in dezelfde richting?

Bij Paul Herygers bestaat daar weinig twijfel over, zo liet hij weten in de VRT-uitzending van de Koppenbergcross. "Als één iemand dat kan, is het Sven Vanthourenhout. Hij heeft dat wel in zich."