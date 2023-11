Mag Thibau Nys zelfs dromen van de wereldtitel, ondanks Van der Poel en Van Aert? "Dat zal nog gebeuren"

Als het om de wereldtitel gaat, is het wellicht voor Van der Poel of Van Aert. Of zou Thibau Nys zelfs daar mee aan de haal kunnen gaan in dit veldritseizoen waarin hij volledig ontbolstert?

Paul Herygers weegt bij Sporza alleszins af tot wat Nys junior in staat zou zijn tegen de Grote Drie: Van der Poel, Van Aert en Pidcock. "Ik zou Nys zeker loslaten in Val di Sole, een extreme cross op sneeuw en ijs. Hopelijk staan er daar enkele renners van de Grote Drie aan de start." Daar winnen kan dan voor extra cachet zorgen. "Dat zou een hoogtepunt kunnen zijn voor Nys om daar uit te pakken. Voor de rest mag Nys af en toe proberen mee te schuiven met die grote jongens. Zij worden meer en meer wegrenner en zullen misschien enkele procentjes minder risico nemen in de cross." © photonews De vraag is of ze zich dat kunnen permitteren. "Dan zullen ze Nys aan hun been hebben." En is het zelfs mogelijk voor Nys om wereldkampioen te worden? In principe maken Van der Poel en Van Aert van het WK wel hun grote doel van in het crossseizoen. Al is dat niet altijd het geval meer. "Het is al gebeurd dat er van de 3 grote tenoren enkelen hebben afgezegd voor het WK. En dat zal de komende WK's nog gebeuren, omdat die wegcampagne voor hen belangrijker en belangrijker wordt. Als er weer afzeggingen zijn van Van der Poel, Van Aert en Pidcock, dan denk ik dat het zover is."