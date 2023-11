Gaat het weer zo'n vaart lopen? "Dat was ook te danken aan de rivaliteit van Mathieu van der Poel en Wout van Aert"

De rivaliteit tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert is wat het wielergebeuren in zijn geheel al zoveel kleur heeft gegeven en de cross al helemaal. Het is zo lastig winnen voor de tegenstanders, al valt er soms ook van te profiteren.

In een vooruitblik op het aankomende EK veldrijden haalt Eric Braes, de ploegleider bij Baloise Trek Lions, zich zo'n geval voor de geest. "In 2016 won Toon Aerts verrassend op het parcours in Pontchâteau", haalt Braes aan in een gesprek met Sporza.

AERTS KLOPTE VAN DER POEL EN VAN AERT IN 2016

Dat was een Aerts op zijn allersterkst, al had het ook wel iets met die twee grote tenoren te maken. "Het was zijn verdienste dat hij die solo kon volhouden, maar dat was ook deels te danken aan de rivaliteit tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert."

Is zo'n verrassing dan ook mogelijk op het EK van 2023 in Pontchâteau? "Zo'n scenario verwacht ik zondag niet. We zullen de verdiende winnaar krijgen."