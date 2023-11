Kopecky vaak aan het feest, ook met hulp van anderen? Renster Fenix-Deceuninck haalt zwaar uit

Lotte Kopecky is de laatste jaren vaak aan het feest. Omdat ze zelf sterk is, maar ook omdat haar ploeg zo domineert in het vrouwenwielrennen. Dat wordt dan nog in de hand gewerkt door vreemde tactieken uit bepaalde hoeken.

Dat oppert Yara Kastelijn alleszins in een gesprek met Wielerevue. "Wij vallen aan en als ik dan andere teams zie, is dat gewoon anders…" Af en toe gaat de Nederlandse van Fenix-Deceuninck zelfs langs bij rensters van andere ploegen die er volgens haar vreemde tactieken hanteren. "Dan zeg ik: "Rijden jullie weer op kop voor SD Worx vandaag?" Dan kijken ze je gek aan, maar ik vind de tactiek van andere ploegen soms speciaal. Het klopt dat het niveauverschil in het vrouwenwielrennen nog té groot is, maar het wordt ook uitvergroot door de tactiek van sommige ploegen." Het is bij de ploeg van de Roodhoofts uitkijken naar het moment waarop Puck Pieterse zich nog meer gaat toeleggen op het wegwielrennen. Nu gaat haar meeste aandacht nog naar het veldrijden en mountianbike. "Puck is in elk geval voor niemand bang; ook niet voor Vollering en Kopecky."