Scout van Soudal Quick-Step krijgt niets dan lof na het kiezen van de wolven van de toekomst: "Enorme talenten"

Soudal Quick-Step draagt nog steeds trots de bijnaam de Wolfpack en ook met de wolven van de toekomst gaan ze dus aan de slag. Het huiswerk voor het Development Team van volgend jaar is af.

De doorstroming van talenten zorgt er voor dat Warre Vangheluwe, Gil Gelders, William Junior Lecerf en Jordi Warlop de stap naar de eliteploeg zetten. Dat wordt opgevangen door acht nieuwe namen naar de opleidingsploeg te halen.

Dat zijn Belgen Niels Driesen, Jelle Harteel, Gauthier Servranckx, Lars van den Heede en Viktor Soenens, de Fransman Gabriel Berg, de Italiaan Renato Favero en de Brit Cormac Nisbet. Zij vervoegen Senne Hulsmans, Jan Kino, Leander Van Hauthegem, Jonathan Vervenne, Pepijn Reinderink, Andrea Raccagni en Federico Savino.

GROTE TALENTEN BIJ SOUDAL QUICK-STEP

Dat maakt een totaal van 15 jonge renners. "Er zitten enkele enorme talenten in de groep", verkondigt Bart Roosens, de ploegmanager van het Soudal Quick-Step Devo Team. "Ik heb het volle vertrouwen in onze scout Johan Molly, die hen allemaal is nagegaan."