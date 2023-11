Sven Vanthourenhout reageert klaar en duidelijk op prikkelende verklaring van Nederlandse bondscoach

Is het steekspel tussen Nederland en België al begonnen? Het is in elk geval aan Sven Vanthourenhout om er voor te zorgen dat de Belgen niet in de val trappen en de samenwerking tussen de protagonisten goed verloopt.

Hier en daar wordt daar wat twijfel over geoogst. Het was de Nederlandse bondscoach zelf die zich daar onlangs vragen bij stelde. Gerben de Knegt vraagt zich af of Thibau Nys wel degelijk niet gaat rijden als bijvoorbeeld Eli Iserbyt voorop is, aangezien dat doorheen het seizoen geen ploegmaats zijn. VANTHOURENHOUT WEET WAT BESLIST OVER TACTIEK In De Leiderstrui heeft bij Sven Vanthourenhout gepolst naar een reactie. "Ik denk dat de wedstrijdomstandigheden sowieso wel voor een stuk beslissen hoe we het tactisch moeten aanpakken", laat die zich niet uit zijn lood slaan en kijkt hij in de eerste plaats naar andere dingen. Naar de verkenning, bijvoorbeeld. "Je moet eerst ook wel het parcours goed kunnen inschatten, wat je pas kunt doen nadat je hebt gezien hoe de weersomstandigheden daar doorwegen." Maar wat als het een tactische koers wordt? Kunnen dan de gevoeligheden van de merkenteams niet opspelen? WEINIG ZORGEN BIJ BELGISCHE BONDSCOACH "Ik zie daar geen problemen in. Er wordt ook altijd over gepraat en gedaan, maar het verleden heeft uitgewezen dat het dan niet vaak misgelopen heeft", maakt Vanthourenhout zich weinig zorgen.