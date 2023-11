Wout van Aert laat zich naast de fiets nog op andere manier ongelooflijk gelden: "Dan gaat iedereen daar in mee"

Wout van Aert laat zich in het profwielrennen op verschillende manieren gelden. Dat doet hij door prestaties op de fiets neer te zetten, maar ook door zich te ontpoppen tot een enorme leidersfiguur.

Merijn Zeeman getuigt over de meerwaarde van Van Aert in de podcast Met Open Vizier. "Als je een zodanige kwaliteit hebt in je groep waarby types als Wout van Aert en Jonas Vingegaard altijd in het moment zijn, uitgaan van eigen kracht, van iedereen eisen dat we koersen met lef en initiatief nemen, dan gaat iedereen daar in mee."

© photonews

De sportief directeur voor Jumbo-Visma weet hoe cruciaal het is dat zulke mannen de toon zetten. "Dan ontstaat het in de groep dat er geen ruimte meer is om in te houden, voorzichtig of bang te zijn. Dat hebben we vroeger wel in de ploeg gehad."

"In de bespreking op de ploegentijdrit in de Tour de France van 2018 zeiden een paar jongens dat we niet te hard van start moesten gaan", haalt Zeeman zich voor de geest. Gevolg: Jumbo-Visma lag bij het eerste tussenpunt een minuut achter. Tony Martin is na die dag de puntjes op de i beginnen zetten en de rest is geschiedenis.