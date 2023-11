Wat zouden Van Avermaet en Van der Poel hiervan denken? "De Olympische Spelen? Het betekent niets!"

De Olympische Spelen. Van Avermaet beleefde er zijn hoogtepunt, Van der Poel maakt er een doel van in 2024, al dan niet ook in het wegwielrennen. Toch ligt niet iedereen in de wielerwereld er wakker van.

Johan Bruyneel bijvoorbeeld is een koude minnaar. De ex-ploegleider ziet er vooral een gelegenheid in om de UCI aan te pakken, als er dan toch wielerploegen meer in de pap te brokken willen hebben door bijvoorbeeld een superliga als 'One Cycling' op te richten.

"Als het profwielrennen minder zou geven om de Olympische Spelen, dat zou een geweldige eerste stap zijn om de macht van de UCI weg te nemen", zegt Bruyneel in de podcast The Move. "De UCI heeft macht via zijn leden en de leden zijn de nationale federaties." Volgens hem liggen weinigen in de koers wakker van de Spelen.

© photonews

"Welke profrenner kan de Olympische Spelen iets schelen, behalve diegene die de gouden medaille pakt? Niemand. Het betekent niets. De Olympische wegrit betekent niets in het profwielrennen. Niets!" Van Avermaet en Van der Poel denken er mogelijk anders over.