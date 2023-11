Mathieu van der Poel vs. Wout van Aert: in deze veldrijden rijden ze tegen elkaar

Mathieu van der Poel maakte zijn crossprogramma al officieel bekend, bij Wout van Aert lekte er al een deel uit. Er staan opnieuw een aantal duels op het programma.

Mathieu van der Poel maakt op 22 december zijn rentree in de Zilvermeercross in Mol. Daarna rijdt de Nederlandse wereldkampioen nog 12 crossen, met als afsluiter het WK in het Tsjechische Tabor op 4 februari.

Ook Wout van Aert zou in Mol zijn eerste veldrit van het seizoen rijden. De volgende confrontatie met Van der Poel zou al een dag later volgen, met de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen op 23 december. Dan is het een paar dagen wachten.

In Diegem (28/12) en Loenhout (29/12) zou dan opnieuw een dubbele confrontatie op het programma staan. Op nieuwjaarsdag (1/1) zou Van Aert net als Van der Poel aan de start staan in de Grote Prijs Sven Nys. Die vijf crossen zouden al zeker zijn.

Eventueel zou Van Aert ook in de wereldbekercross van Benidorm (27 januari) aan de start staan. Het WK zou door de voorbereiding op het wegseizoen niet op het programma staan. Daarom ook dat Van Aert maar zo'n 5 of 6 crossen zou rijden, terwijl er dat vorig seizoen nog 14 waren.

Mathieu van der Poel vs. Wout van Aert

22 december: Mol

23 december: Antwerpen

28 december: Diegem

29 december: Loenhout

1 januari: Baal

27 januari: Benidorm?