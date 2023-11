Belangrijk advies voor Wout van Aert voor de duels met Mathieu van der Poel: "Pas op, dat zit natuurlijk in zijn karakter"

Wout van Aert mag de borst natmaken voor toch weer wat duels met Mathieu van der Poel, hoewel het er niet heel veel zullen zijn. Van Aert moet zich ook niet gek laten maken om die duels absoluut naar zijn hand te moeten zetten, vindt Paul Herygers.

In het vorige seizoen nam Van Aert geregeld de maat van Van der Poel, maar op het WK waren de rollen omgekeerd. Aangezien het WK veldrijden deze keer niet in zijn plannen lijkt te passen, is het de vraag hoe Van Aert die tweestrijd met Van der Poel deze winter moet benaderen.

Paul Herygers laat bij Sporza uitschijnen dat Van Aert zich niet de druk moet laten opleggen om opnieuw het merendeel van die duels te moeten winnen. "Moet de absolute drang voor winst er wel zijn? Pas op, dat zit natuurlijk in zijn karakter. Maar vanbinnen denk ik: moet Wout zich dat opleggen als alles in het teken van de weg staat?"

De afweging moet gemaakt worden of het nut heeft om in de cross tot het ultieme uiterste te gaan. "Heeft hij dat dan nodig om in februari of maart top te zijn? Of is het verspilling? Dat zijn zaken die Wout voor zichzelf moet uitmaken - naar wat de mensen denken, hoeft hij echt niet te kijken."