Thibau Nys geeft verrassende uitleg na 7de plaats van Thibau Nys in Troyes

Na twee weken met mindere prestaties kon Thibau Nys zich in Troyes herpakken. Vader Sven Nys was dan ook tevreden.

Na zijn overwinning op de Koppenbergcross ging het wat bergaf met Thibau Nys. Op het Europees kampioenschap in Pontchâteau gaf hij op, vorige week in Niel eindigde Nys op de 27ste plaats op 7 minuten.

Maar in Troyes ging het opnieuw wat beter voor Nys. Hij probeerde Iserbyt te volgen in zijn achtervolging op Van der Haar, maar zakte nadien weg naar de tiende plaats. Maar Nys schoof nog wat plekken op en werd uiteindelijk zevende.

Strijdende Thibau Nys

Daar was vader Sven Nys tevreden mee. "Het was vaak dat hij wint of hij heel slecht was. Maar nu ben ik eigenlijk heel tevreden", zei Nys bij Play Sports. "Hij strijdt mee voor de plekken vijf tot zeven en dat is wat ik heel graag wilde zien."

"Misschien ben ik hier nog wel meer tevreden mee dan dat hij hier had gewonnen. Ik vind ook dat hij moet kunnen knokken voor die plaatsen. En daar ben ik heel blij mee. Ik zie een strijdende Thibau."