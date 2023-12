Prachtig compliment uit peloton voor Remco Evenepoel, Wout van Aert en Mathieu van der Poel: "Een hele uitdaging"

Remco Evenepoel en Wout van Aert zullen het graag horen. Ook in het peloton zijn ze danig onder de indruk wat zij als Belgische wielrenners teweeg hebben gebracht. Ook buitenlanders als Van der Poel en Pogacar zorgen voor eenzelfde effect.

De mooie woorden komen van Michael Woods, een ancien die vooral mikt op ritzeges in grote ronden. Al was dat niet altijd het geval. "In 2018 was mijn grootste doel om een Monument of het WK te winnen en ik was er dicht bij", verwijst de Canadees in gesprek met VELO naar zijn bronzen medaille op het WK van 2018.

"Het is ondertussen moeilijker geworden om dat te doen. Jongens als Remco Evenepoel en Tadej Pogacar hebben de lat hoger gelegd. Het is door die mannen zeker en vast moeilijker geworden om zulke koersen te winnen. Ook door mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel", zegt Woods over al die kleppers.

Het niveau is de laatste vijf jaar dus omhoog gegaan en dat heeft de ploegmaat van Dylan Teuns aan de lijve ondervonden. "Ik was vroeger iemand die onder de klimmers een goede punch had. Maar nu is het een hele uitdaging om Wout van Aert te lossen op een klim, om Tadej Pogacar te verslaan in een sprint."