Grootse verwachtingen voor Van Aert, wat hij zelf ook mag zeggen: "Als anderen niet gedubbeld worden, is het al goed"

Het is eindelijk de grote dag. Wout van Aert maakt zijn opwachting en dat brengt grote verwachtingen met zich mee. De renner zelf tempert die net, maar Wielerkrant ging een aantal fans polsen en die zijn toch zeer enthousiast.

Wout van Aert maakt in Essen zijn rentrée in de cross. Enkele sympathisanten daagden daar al vroeg op en maakten hun verwachtingen al duidelijk. "Winnen, hé. En we hopen dat Tom Meeusen tweede of derde kan worden. Dat is hier toch zijn thuisbasis", merkt veldritliefhebber Pieter Van Kerckhoven op.

"Er is gezegd dat Wout minder goed ging zijn", heeft Dirk De Booser vernomen. "Dat hij niet zo scherp ging staan, maar je kent dat." Ook Van Kerckhoven hecht weinig geloof aan die theorie. "Dat ging een paar jaar geleden ook zo zijn en in Boom heeft hij iedereen eraf gereden."

OOK STEUN VOOR TOM MEEUSEN

"Als de anderen niet gedubbeld worden, zal het goed zijn", lacht Van Kerckhoven. Samen met hun metgezel Paul Liekens supporteren ze alvast voor Van Aert in Essen. "Maar voor Tommeke ook vandaag, hé! We kunnen niet anders", zegt De Booser.

Liekens, zelf afkomstig van de Zuiderkempen, heeft ook met Van Aert wel een lokale band. "Wout is ook een Kempenzoon."