VOLG LIVE: Van der Poel heeft al een ruime voorsprong, Van Aert in het peloton

Na het eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Mol, komt in Antwerpen ook Tom Pidcock er nog bij. Wie trekt aan het langste eind?

15u45: De winnaar kennen we al bijna een kwartier, voor de tweede plaats en derde plaats komen zo'n 12 renners in aanmerking. Iserbyt neemt een kleine voorsprong op de rest.

15u43: Maar liefst 13.000 toeschouwers zijn getuige van het kabinetstukje van wereldkampioen Mathieu van der Poel in Antwerpen.

15u41: Situatie na 4 van de 8 rondes

1. Van der Poel (NL)

2. Iserbyt op 42"

3. Vanthourenhout

4. Nieuwenhuis (NL)

5. Sweeck

6. Van Aert

7. Vandeputte

8. Ronhaar (NL)

9. Nys

10. Pidcock (GB) op 48"

15u40: Intussen heeft Van der Poel al een voorsprong van een halve minuut op de achtervolgers. "Zijn niveau is zo vroeg in zijn cross-seizoen al fenomenaal", zegt Christophe Roodhooft.

15u37: Wout van Aert neemt voorlopig geen initiatief in de achtervolging op Van der Poel, hij focust zich wellicht op de tweede plaats. Iserbyt neemt het iniatief in de achtervolging.

15u34: Situatie na 3 van de 8 rondes

1. Van der Poel (NL)

2. Ronhaar (NL) op 16"

3. Iserbyt

4. Vanthourenhout

5. Van Aert

6. Nieuwenhuis (NL)

7. Vandeputte

8. Nys

9. Sweeck

10. Pidcock (GB) op 27"

15u33: Ook Thibau Nys heeft ondertussen de aansluiting gevonden met het groepje Van Aert na zijn slechte start.

15u31: Van der Poel heeft al twaalf seconden voorsprong op Ronhaar, Vanthourenhout en Iserbyt. Van Aert zit in hetzelfde peloton op plek vier.

15u29: Iserbyt wil naar de kop gaan, maar springt over zijn zadel. Het sein voor Van der Poel op door te trekken. Hij heeft al een paar lengtes voorsprong.

15u26: Van der Poel zit klaar in het wiel van Vanthourenhout, wanneer zet de wereldkampioen zijn aanval in? Van Aert zit iets verder op de zesde plaats. Na een slechte start is Nys opgeschoven naar plek tien.

15u25: Na een indrukwekkende passage op het strand is Van der Poel opschoven naar plek twee, Van Aert is wat blijven hangen op de achtste plaats.

15u24: Van Aert verslikt zich een beetje op de balken en moet wat plaatsen toegeven, er vormt zich een peloton van zo'n 14 renners. Vanthourenhout en Iserbyt nemen de kop.

15u22: De situatie blijft wat hetzelfde, het is moeilijk opschuiven op het snelle parcours van Antwerpen. Van der Poel zit intussen in het wiel van Van Aert rond de tiende plaats.

15u18: Situatie na 1ste ronde

1. Joris Nieuwenhuis (Ned)

2. Pim Ronhaar (Ned)

3. Eli Iserbyt

5. Niels Vandeputte op 2"



7. Wout van Aert op 3"

14. Tom Pidcock (GBr) 7"

15. Mathieu van der Poel (Ned) op 8"

15u17: Nieuwenhuis en Ronhaar hebben de kop overgenomen van Iserbyt, Van der Poel en Pidcock zijn al opgeschoven naar de top vijftien na een sterke passage op het strand. Hun achterstand bedraagt nog slechts 8 seconden.

15u14: Iserbyt rijdt aan de leiding en legt er stevig de pees, Van Aert rijdt op plek 6. Van der Poel is nog altijd bezig aan zijn inhaalmanoeuvre en rijdt op dit moment op de 22ste plaats. Zijn achterstand op de kop van de koers is 16 seconden.

15u11: De start zorgt meteen voor opschudding. Van der Poel schiet naast zijn pedaal en moet vanaf de 25ste positie achtervolgen. Pidcock is ten val gekomen en moet van nog verder achtervolgen.

START: Van der Poel en Van Aert staan niet in de top acht van het klassement van de Wereldbeker en staan op de tweede startrij, Pidcock staat op rij drie. Tim Merlier staat dan weer helemaal achteraan.

VOORAF: In Antwerpen staan niet alleen de Grote Drie aan de start, maar ook Iserbyt, Vanthourenhout, Nys, Sweeck, Van der Haar, Nieuwenhuis en Ronhaar.

Ook Jens Adams, Gerben Kuypers, Witse Meeussen, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Tim Merlier en Joran Wyseure kregen van bondscoach Sven Vanthourenhout een plekje in de Belgische selectie.