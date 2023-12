Boegeroep voor Van der Poel: wereldkampioen heeft duidelijke boodschap voor Van Aert-fans

Mathieu van der Poel is een reeks overwinningen begonnen in het veld. Maar niet iedereen lijkt de dominantie van de wereldkampioen te appreciëren.

Nu de Grote Drie weer volop crossen, neemt ook het aantal toeschouwers flink toe. Bij de Wereldbeker van Antwerpen stonden zo'n 13.000 mensen langs de kant, in Gavere waren dat er zelfs 17.000.

De avondcross van Diegem deed daar donderdagavond nog eens een schep bovenop met maar liefst 23.000 toeschouwers. Wereldkampioen Mathieu van der Poel genoot met volle teugen.

Topsfeer in Diegem

"De sfeer in het donker is hier altijd top. Dat is wel iets speciaals", zei Van der Poel. De wereldkampioen was lovend over hoe de toeschouwers reageerden. "Het publiek hier was geweldig. Ik vond ze eigenlijk heel positief."

Want dat was niet altijd het geval. Onder meer in Gavere kreeg Van der Poel boegeroep over zich heen van enkele fans, wellicht van Wout van Aert. In Diegem was het dus anders. "Als het altijd zo zou zijn, zou het heel aangenaam crossen zijn."

