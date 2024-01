Belg die Parijs-Roubaix won bij de beloften moet het volledige voorjaar missen

Er waait een nieuwe wind bij Decathlon-AG2R, maar dit voorjaar zal dat toch zonder Stan Dewulf zijn. De Belg moest onder het mes en staat een tijdje aan de kant.

Net als onder meer Marianne Vos en Jonas Rickaert moest Stan Dewulf (26) onder het mes door een vernauwde liesslagader. Dat gebeurde al een paar weken geleden, maar Dewulf mag tot eind januari geen intensieve trainingen doen.

Maar de keuze voor de operatie was wel een doelbewuste. "Als ik het nu niet liet doen, was ik verder van huis. Het is gewoon de beste beslissing en een belangrijke voor het vervolg van mijn carrière. Het probleem moest van de baan zijn", zegt hij bij Sporza.

Geen Parijs-Roubaix

Door de operatie moet Dewulf onder meer Parijs-Roubaix missen, de wedstrijd die hij bij de beloften nog won in 2018. Maar Dewulf wil de knop nu omdraaien en zich focussen op zijn revalidatie.

Want hij droomt stiekem van de Giro, de enige grote ronde waar hij nog niet aan de start stond. Met een aflopend contract zal Dewulf zich ook moeten bewijzen. "Ik wil dit jaar een nog hoger niveau halen dan ervoor."