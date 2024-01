Wie zijn de favorieten op het Belgisch kampioenschap en waar en wanneer kan je het bekijken?

Dit weekend gaat in Meulebeke het Belgisch Kampioenschap veldrijden door. Acht verschillende races in negen categorieën op 13 en 14 januari. Wie zijn de favorieten bij de mannen én de vrouwen en wat is de tijdstabel?

Op 13 en 14 januari is het op het Domein ter Borcht in Meulebeke te doen. Daar gaan we op zoek naar een opvolger voor Sanne Cant en Michaël Vanthourenhout. Drie races bij de vrouwen, vijf races bij de mannen verdeeld over twee dagen: knallen wordt het sowieso.

Voorlopig is het parcours nog steenhard door de zware vorst, de vraag is wat het weer de komende dagen zal gaan doen en welke impact dat zal hebben op een zwaar en open parcours. We krijgen sowieso een divers parcours, met meer bergjes en weides dan op het 'normale' parcours bij de Berencross in Meulebeke. Dat kan ook zijn impact hebben op de race zelf.

Er zijn drie bruggen, twee trappen, een wasbord en twee zandstrookjes en een finish op een piste rond het voetbalveld. De tijdstabel is ook gemaakt, de races in het vet zijn ook te zien op televisie. Die worden ook voor het jaar 2024 aangeboden door Sporza.

Mannen

Zaterdag: junioren 13u45

Zondag: U17 eerstejaars 10u; U17 tweedejaars 11u; U23 13u45; Elite 15u15

Door de afwezigheid van Wout van Aert ligt het BK bij de mannen andermaal helemaal open. Ook de analisten hebben de voorbije dagen heel wat verschillende namen weten te opperen, van Eli Iserbyt tot Niels Vandeputte.

Afgaande op het vorige weekend lijkt het een heel open BK te gaan worden. Zaterdag won Michael Vanthourenhout in Gullegem en hij is altijd een man voor de kampioenschappen, maar zondag gaf hij op in Zonhoven. Daar was Laurens Sweeck dan weer de beste Belg, voor Toon Vandenbosch en Eli Iserbyt.

© photonews

Het zegt veel over hoe open het BK is dit jaar. Iedereen vindt wel een deeltje van het parcours dat hem echt ligt en dus ligt het helemaal open. De vraag is wie er de voorbije weken het meest heeft kunnen in de luwte rijden en echt heeft toegeleefd naar dit BK.

Onze sterren

*** Laurens Sweeck

** Eli Iserbyt, Thibau Nys

* Michaël Vanthourenhout, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch

Vrouwen

Zaterdag: U17 10u; juniores 11u; Elite + U23 15u15

Bij de vrouwen gaat Sanne Cant op zoek naar een vijftiende(!) opeenvolgende titel. De voorbije weken liet ze zien dat ze wel degelijk over goede benen beschikt en ook klaar is op het uitdagende parcours in Meulebeke om ervoor te gaan.

Maar: alle tegenstanders staan ook klaar om er vol voor te gaan. Er is Laura Verdonschot, de jonge Julie Brouwers (die gaat voor de U23-titel en passant zoals ooit Verdonschot ooit al in Oostende bijna de titel eens afnam van Sanne Cant) en er is verder nog onder meer Norbert-Riberolle.

Onze sterren

*** Laura Verdonschot

** Sanne Cant, Marion Norbert-Riberolle

* Julie Brouwers, Alicia Franck, Kiona Crabbé