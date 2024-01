Zorgt ziekte eindelijk voor succes op het BK? Iserbyt legt uit waarom dit jaar wel kan lukken

Eli Iserbyt is zondag één van de favorieten voor het BK veldrijden. Hij was zo'n twee weken geleden ziek, maar ziet dat misschien ook als een voordeel.

Na de cross in Diegem, waar Eli Iserbyt een hele cross lang streed tegen Tom Pidcock voor de tweede plaats, dacht hij nog dat hij in de beste vorm van zijn leven zat. Maar enkele dag later lag hij op de spoed door uitdrogingsverschijnselen na een buikgriep.

Iserbyt moest enkele crossen schrappen, maar was er in Zonhoven wel weer bij. Al kwam die wedstrijd eigenlijk nog te vroeg. "Ik verraste mezelf met daar een goed resultaat te rijden. Iedere dag loopt het iets beter", zegt hij bij KW.

Rustperiode als voordeel?

Zondag komt het Belgisch kampioenschap er aan, waar Iserbyt nog maar één keer op het podium stond. "Ik probeer het hele seizoen goed te zijn. Ik piek niet naar die nationale titelstrijd. Ik wil overal goed zijn."

Maar zijn ziekte kan daar dus misschien verandering in brengen. "Misschien is die ongewenste rustperiode door mijn ziekte nu wel in het voordeel wat betreft het BK." Iserbyt sloeg de crossen van Baal en Koksijde over.