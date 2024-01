Wereldkampioen Mathieu van der Poel begrijpt vrouw van Wout van Aert over lastige fans

Mathieu van der Poel is bijzonder populair, een spuugincident in Hulst buiten beschouwing gelaten. Maar er zijn ook fans die veel minder grenzen kennen.

Topwielrenners hebben natuurlijk bijzonder veel fans en die durven wel eens over de grens te gaan. Dat zagen we al tijdens de Wereldbeker in Hulst, waar Van der Poel bekers met bier over zich heen kreeg.

Ook Wout van Aert kreeg er al eens last van, dat vertelde zijn vrouw Sarah De Bie onlangs bij HUMO. "De meesten willen een handtekening of een foto met Wout. Dan bellen ze wel vier keer aan", zei ze.

"Maar Wout is vaak niet eens thuis, en soms wordt Georges wakker van de deurbel. We doen dus niet meer open." En ze wil ook grenzen bewaken. "Ons huis is privé, we hopen dat mensen dat begrijpen."

Ook Van der Poel heeft last van fans

Ook Mathieu van der Poel kan erover meespreken. "Niet iedereen heeft evenveel respect, dat is waar. Sommige fans reageren ook verontwaardigd als je tijdens een trainingsrit niet stopt om een babbeltje te slaan."

"Maar als je een intervaltraining aan het afwerken bent, gáát dat helemaal niet. Dat is vervelend, maar ach, het hoort erbij", zegt de wereldkampioen nog.