Iedereen heeft wat te zeggen over Lefevere: topsporter en BV verdedigen hem, anderen vinden uitspraken 'not done'

Iedereen heeft wel een mening over Patrick Lefevere. Na zijn harde uitspraken aan het adres van wielrenner Julian Alaphilippe, zijn er verschillende stemmen die zich uitspreken over de CEO van Soudal Quick-Step.

Mag Lefevere zeggen dat Alaphilippe zich te veel bezondigde aan alcohol en onder de sloef ligt bij zijn vrouw? Dat kregen de gasten in De Tafel van Gert ook voor de voeten geworpen. "Uiteraard mag hij dat zeggen in een evaluatiegesprek met de renner, maar toch niet in de gazetten?" Het zijn de woorden van Jan Verheyen.

De filmregisseur is één van de critici van Lefevere. "Dat is gewoon 'not done'. Ik vind dat echt pijnlijk." Noël Slangen wijst erop dat het een ouderwetse manier van management is. "Hij is ook niet meer van de jongste, hé", repliceert Walter Damen, topadvocaat en ondertussen ook BV. Damen neemt een duidelijke stelling in.

DAMEN EEN VERDEDIGER VAN LEFEVERE

"Onze vrijheid van meningsuiting wordt elke dag meer afgekalft. Als ik vind dat een ander mens mij foutief behandelt, zal ik dat wel met die mens oplossen. En dan zeg ik iets terug in de pers als ik het noodzakelijk vind. Nu mag en kan het allemaal niet meer."

Het is dus langs beide kanten toegestaan om allerlei beweringen te doen. "Als die man een frustratie wil delen, mag dat volgens mij. Als daar mensen op willen reageren, is dat ook hun keuze. Als die wielrenner daar zelf een probeem mee heeft, moet hij dat zelf maar oplossen met zijn ploegbaas."

LOENA HENDRICKX TOONT BEGRIP

Ook kunstschaatsster Loena Hendrickx toont begrip voor de uitlatingen van Patrick Lefevere. "Hij wil gewoon het beste voor de renner."