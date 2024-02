Radicaal idee voor Wout van Aert pertinent naar de prullenbak verwezen: "Dat zou spijtig zijn"

Moet Wout van Aert misschien niet gewoon voor een radicaal idee gaan? Het klopt wel dat hij zijn jaar al iets anders indeelt, in de hoop om straks succesvol te kunnen zijn in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Eigenlijk doen enkel die twee grote afspraken ertoe voor Van Aert in het voorjaar. En het is best wel een lange periode om goed te moeten zijn, van de Omloop tot Roubaix. In De Afspraak werd geopperd of het dan geen idee is om die andere eendagskoersen uit het voorjaar links te laten liggen.

Greg Van Avermaet is geen voorstander van zulk plan. "Je ziet die koersen passeren. Je hebt toch ambitie ook: je wil de Omloop winnen, je wil Kuurne-Brussel-Kuurne winnen. Je traint twee-drie maand lang. Om dan maar twee koersen te rijden, dat zou een beetje spjitig zijn."

© photonews

Je ziet het ook geen enkele topper doen. Het is dus een luchtballonnetje met een best radicaal idee. Van Avermaet, die zich ook uitliet over de Omloop, blijft er bij dat het hele voorjaar zijn waarde heeft. "Je doet het toch voor die beleving. Training is heel mooi en leuk, maar de grote kick krijg je daar ook niet van."