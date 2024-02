Van Aert neemt een glashelder standpunt in: "Dat kan alleen in Vlaanderen en daar mogen we meer trots op zijn"

Wout van Aert is ook de man van de glasheldere standpunten. Zijn succesvol openingsweekend begon uiteraard zaterdagochtend al, met eerst in de ploegvoorstelling in 't Kuipke in aanloop naar de start van de Omloop in Gent.

Wanneer het dan de beurt was aan Van Aert om voorgesteld te worden, ging dat gepaard met stevige beats. Het publiek werd opgezweept en ging er helemaal in mee. De decibels schoten de lucht in. Van Aert komt in Sportweekend nog eens terug op dat moment.

OOK KIPPENVEL BIJ VAN AERT

Bij iedereen in 't Kuipke gingen de haren recht staan, was het ook voor Van Aert een kippenvelmoment? "Ja, natuurlijk. Eigenlijk is dat niet zo handig, vijf uur voor de echte finale nog moet beginnen", moet hij wel lachen. "Je krijgt al een eerste adrenalinepiek zo ver voor de start."

Voor alle duidelijkheid: de man die uiteindelijk derde werd in de Omloop en de winst pakte in Kuurne-Brussel-Kuurne kan die sfeer wel enorm appreciëren. "Dat kan alleen hier in Vlaanderen en daar mogen we best wat meer trots op zijn."